Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında insan sağlığına risk oluşturabilecek ürünleri tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yayımlanan güncel listede, sağlık riski barındırdığı belirlenen yeni bir temizlik ürünü yer aldı.

İ NCELEME SONUCU R İ SK TESP İ T ED İ LD İ

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Metan markalı bir lavabo açıcı ürününün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi. Ürünle ilgili yapılan değerlendirmede, güvensizlik gerekçesi olarak "Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk" tespiti öne çıktı. Bu durumun özellikle çocuklar için ciddi tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

SATI Ş I YASAKLANDI, Ü R Ü NLER TOPLATILIYOR

Alınan karar doğrultusunda, söz konusu lavabo açıcı ürünün satışının yasaklandığı ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların benzer ürünlerde dikkatli olmaları ve Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan duyuruları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.