Kocaeli’de yaşanan olay, elektronik atıkların içerdiği değerli madenleri bir kez daha gözler önüne serdi. Çöpe atılan bilgisayar parçaları, modemler ve çeşitli elektronik devreleri tek tek ayıran Mustafa Aslan’ın çalışması adeta küçük bir servete dönüştü.

“ELEKTRONİK ATIKLAR ALTIN KAYNAĞI”

Show Haber’de yer alan görüntülerde konuşan Aslan, tezgâhındaki eski cihazları göstererek, “Elinizde tuttuğunuz çoğu elektronik üründe altın bulunur. Kilosunda yarım gram veren de var, 1 gram veren de… Hatta bazı parçalar kilosunda 10 grama kadar altın içeriyor” dedi.

“PARÇALARI TOPLAYIP AYRIŞTIRIYORUM”

Genellikle diğer hurdacılardan elektronik atık topladığını anlatan Aslan, “Bu malzemeleri bir araya getiriyorum, sonra tek tek ayrıştırarak içindeki altını çıkarıyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan işlemler sonucunda Mustafa Aslan’ın toplamda 42,94 gram saf altın elde ettiği belirtildi.

KUYUMCUDA ŞAŞIRTAN SONUÇ

Altınları kuyumcuya getirdiğinde karşılığında 275 bin TL alan Aslan’ın elde ettiği altının saflığı da dikkat çekti. Kuyumcu, “Binde 988,5 oranında saf altın çıktı. Bu değer, rafineri seviyesine oldukça yakın” değerlendirmesinde bulundu.

HEM ZOR HEM RİSKLİ BİR İŞ

Elektronik parçaların içeriğine ilişkin bilgi veren Aslan, “Bilgisayar işlemcileri kilosunda ortalama 3 gram, modemler ise yaklaşık 2,5 gram altın verir” dedi. Uzmanlar ise bu işlemlerin hem zahmetli hem de kimyasal maddeler nedeniyle ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.