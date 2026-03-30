Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatan Kuzey Kore ile komşusu Çin arasındaki ulaşım ağı, yolcu uçağı seferlerinin devreye girmesiyle tamamen normale dönüyor.

Çin'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air China, salgın döneminde askıya alınan Pekin-Pyongyang uçuşlarının 30 Mart itibarıyla resmen yeniden başlatıldığını duyurdu.

Hattın açılışını simgeleyen "CA 121" sefer sayılı ilk uçak, sabah saat 08.30’da Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’ndan havalandı. Boeing 737-800 tipi uçaklarla icra edilen seferin, yaklaşık iki saatlik bir uçuşun ardından Pyongyang Sunan Uluslararası Havalimanı’na ulaşması bekleniyor.

Air China, bu stratejik hatta haftalık gidiş-dönüş seferleri düzenleyerek iki ülke arasındaki sivil havacılık trafiğini sürdürülebilir hale getirmeyi planlıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA İLİŞKİLER NORMALLEŞMEYE DEVAM EDİYOR

İki ülke arasındaki hava yolu trafiğindeki ilk hareketlilik aslında geçtiğimiz yılın sonunda başlamıştı. Kuzey Kore’nin ulusal hava yolu şirketi Air Koryo, 2023’ün son aylarında Çin seferlerine geri dönmüş ve halihazırda Pekin ile Şınyang şehirlerine haftada ikişer uçuş gerçekleştirmeye devam ediyordu.

Mart ayının ortasında demir yolu seferlerinin de yeniden hizmete girmesinin ardından, Air China’nın bu hamlesiyle birlikte Çin ve Kuzey Kore arasındaki düzenli hava yolu ulaşımı da kesintisiz olarak tesis edilmiş oldu. Bu gelişme, salgın sonrası dönemde iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik bağların lojistik açıdan tahkim edilmesi olarak değerlendiriliyor.