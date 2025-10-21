İstanbul, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin davasında bugün karar açıklanacak.
Mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada, sanıklar U.B. ve B.B’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24’er yıl hapisle cezalandırılması istendi.
NE OLMUŞTU?
Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğradı.
Saldırganlardan biri pazar tezgahından aldığı bir bıçakla Minguzzi'yi üç defa bıçakladı, diğer saldırgansa yerde yatan Minguzzi'yi tekmeledi.
Saldırının güvenlik kamerası kayıtları basın ve sosyal medyada yayınladı ve büyük tepkiye yol açtı.
Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 9 Şubat'ta hayatını kaybetti.