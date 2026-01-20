Almanya'da faaliyet gösteren Göral Vertriebs GmbH, tüketicileri yakından ilgilendiren kritik bir ürün geri çağırma duyurusu yaptı. "Dolunay" markalı siyah ay çekirdeklerinde sağlığı tehdit eden Ochratoxin A isimli küf toksini saptandı.

İŞTE RİSK ALTINDAKİ ÜRÜNLER

Wuppertal merkezli firmanın piyasaya sürdüğü siyah kabuklu, tuzlu ve tuzsuz kavrulmuş ay çekirdeklerinin belirli partilerinde tehlikeli madde tespit edildi. Özellikle Bremen, Hessen, Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde yaşayan tüketicilerin aşağıdaki bilgileri kontrol etmesi hayati önem taşıyor.

Ürün Adı: Dolunay Ay Çekirdeği (250g, 350g ve 500g ambalajlar)

Parti Numaraları: L 03700604, L 14602009, L 19902507

Son Tüketim Tarihleri: 24.08.2026, 01.02.2027, 21.04.2027

Yetkililer, evinizde bu parti numaralarına sahip bir paket varsa ürünü kesinlikle tüketmeyin. Paketi açmış olsanız dahi, fiş ibraz etme zorunluluğu olmaksızın satın aldığınız markete iade edebilir ve paranızı tam olarak geri alabilirsiniz.

DİRENÇLİ BİR TOKSİN

Ürünlerde saptanan bu madde, küf mantarları tarafından üretilen son derece dirençli bir toksindir. DNA yapısına zarar verme potansiyeli bulunan bu bileşenle ilgili yapılan araştırmalar korkutucu gerçekleri ortaya koyuyor.

İnsan vücudunda en çok hasar alan organ böbreklerdir. Uzun süreli maruziyet, organ işlevlerinde geri dönülemez hasarlara yol açabilir.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kanser tetikleyici özelliği kanıtlanmıştır.

Vücudun direncini kırarak enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirir.

BELİRTİLER SİNSİ SİNSİ İLERLİYORMUŞ

Ochratoxin A zehirlenmesi aniden değil, zamanla belirti gösterir. Kronik maruziyet durumunda bitmek bilmeyen yorgunluk, odaklanma sorunları, el titremesi, hafıza kaybı ve kronik baş ağrıları gibi şikayetler yaşanabilir.