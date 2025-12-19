“Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba yasa kapsamında çok sayıda düzenleme hayata geçirilirken, dışarıdan çalışarak emekli olma imkanı zorlaştırıldı, emekli, dul ve yetim aylıklarına yönelik yeni kesinti uygulamasının da yolu açıldı.

EMEKLİLİK İÇİN PRİM YÜKÜ ARTIYOR

Yaş şartını tamamlamasına rağmen prim günü eksik olanları yakından ilgilendiren düzenlemeyle, emeklilik için yapılacak borçlanmalar daha maliyetli hale geldi. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek değişiklikle, prim borçlanması yoluyla emekliliğe başvuracak kişilerin ödeyeceği tutarlar artacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle “Prim oranları ve Devlet katkısı”na ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Bu kapsamda malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında prim oranları yükseltildi. Ayrıca isteğe bağlı sigortalılar, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar, bazı kısmi süreli çalışanlar ile ev hizmetlerinde çalışanlar ve konut kapıcılarına ilişkin sigorta prim oranlarında da değişikliğe gidildi.

Bunun yanında prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı.

EMEKLİ, DUL VE YETİM AYLIKLARINDA KESİNTİ DÖNEMİ

Yasayla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu bulunan ve SGK’den aylık alanlar için yeni bir uygulama başlatılıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren SGK’ye borcu olan kişilerin emekli, dul ve yetim aylıklarından kesinti yapılabilecek.

Düzenlemeye göre, prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezaları için aylıklardan yüzde 25’i aşmamak kaydıyla otomatik kesinti uygulanacak. Uygulamanın usul ve esasları SGK tarafından belirlenecek. Emekli, malul, vazife malulü ile dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişi düzenlemeden etkilenecek. Türkiye'de bu grupta 16 milyon vatandaş bulunuyor.

BAĞ-KUR İHYA VE BORÇLANMA TUTARLARI YÜKSELİYOR

Torba yasada yer alan bir diğer değişiklikle, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında yapılan borçlanmalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na göre geçmiş hizmet sayılan süreler için ödenecek kesenek ve kurum karşılıklarının hesaplanmasında yüzde 45 oranı esas alınacak.

Bu düzenlemeyle doğum borçlanması hariç tüm borçlanmalarda oran yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltildi. Ocak ayında asgari ücrette artış beklenmesi nedeniyle borçlanma maliyetleri de daha da artacak. Daha önce prim borçları silinen Bağ-Kur’luların günlerini yeniden kazanmak için yaptıkları ihya ödemeleri de artık yüzde 45 oranı üzerinden hesaplanacak. Esnafın mevcut daha düşük oranlardan yararlanabilmesi için ay sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ VE KİRA GELİRLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Yasayla emlak vergisi ve kira gelirlerine ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Buna göre 2026 yılında bina ve arsalara ait emlak vergi değerleri, 2025 yılı vergi değerinin iki katını aşamayacak. Aynı sınırlama 2027-2029 yılları arasında da geçerli olacak.

Konut kira gelirlerinde ise kullanılan konut kredisine ait faizlerin matrahtan düşülmesi uygulaması kaldırıldı.