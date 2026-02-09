Sosyal medyada iş süreçlerini ve gelir tablosunu paylaşan 22 yaşındaki girişimci Niamh Hough, geleneksel başarı kalıplarını ve düşük prestijli görülen mesleklere yönelik algıları kamuoyunda gündem oldu. Kendi temizlik şirketini yöneten Hough, haftalık çalışma saatleri ve elde ettiği yüksek gelirle dikkat çekiyor.

AYDA 224 BİN LİRA KAZANIYOR

Yürüttüğü iş modeline dair finansal verileri şeffaf bir şekilde paylaşan Hough, haftada beş gün çalışarak 1.100 Euro’nun, yaklaşık 56.000 TL üzerinde bir ciro elde ettiğini açıkladı. Aylık yaklaşık 224.000 TL'ye denk geliyor. Paylaşılan çalışma programına göre genç girişimci, mesaisini her gün saat 15:00 sularında tamamlıyor.

Hough, bu gelir düzeyine ulaşmasında fiziksel emeğin yanı sıra "milimetrik organizasyon" ve "optimize edilmiş planlama" süreçlerinin kritik rol oynadığını ifade etti.

"ALT DÜZEY" İŞ KOLU OLARAK GÖRÜLÜYOR

İşletmesini yönetirken karşılaştığı toplumsal tepkilere de değinen Hough, temizlik sektörünün "alt düzey" bir iş kolu olarak görülmesine yönelik eleştirilerle karşılaştığını belirtti. Özellikle dijital platformlarda kendisine yöneltilen "sadece bir temizlikçi" yorumlarına yanıt veren girişimci, profesyonel başarının mesleklerin toplumsal prestij hiyerarşisine göre değil, finansal bağımsızlık ve çalışma disiplini üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.