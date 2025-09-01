Altının küresel fiyatı yeniden 3.400 doları aşarken, yurt içi fiyatı ise rekor kırdı. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Kademeli altın alımları için uygun ortam var. Paranızı 3’e, 4’e bölerek altın alabilirsiniz” tavsiyesinde bulundu. Filiz Eryılmaz, “Altın 4 ay sonra ilk kez haftalık bazda güçlü bir kapanış yaptı. Hafta kapanışını kritik direnç olan 3.430 doların üzerinde yaptı” açıklamasını yaptı.

‘3.500 DOLARI AŞABİLİR’

Eryılmaz, ABD’de açıklanacak verilerin yanı sıra jeopolitik gerilimlerin artması halinde ons altının 3.500 doları aşabileceğini söyledi. Eryılmaz, gram altın 4.530 liranın üzerinde kaldığı sürece kademeli alım yapılabileceğini belirterek, “Altında ons bazında 3.880 dolar, gram bazında 4.466 TL’ye kadar yaşanabilecek düşüşler, trendi bozmaz. Altının rekor seviyesini zorlayacağı anlamına gelir” diye konuştu.

‘BORSA SIYASI RISKLE ALICI BULAMIYOR’

DOÇ. Dr. Filiz Eryılmaz, borsanın 11 bin 500 puan seviyelerinden alıcı bulamadığını belirterek, “Yatırımcılar başta CHP kurultayı olmak üzere birçok belirsizlik olduğu için risk almıyor” dedi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gece saatlerinde 3 bin 486 doları test eden altının onsu sabah seansında 3 bin 476 dolarda hareketleniyor. 23 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini göre ons altın yurt içinde gram altının da tarihi zirvesini görmesine neden oldu.

Gram altın yurt içinde serbest piyasada 4 bin 610 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Kapalıçarşı'da ise 4 bin 620 lira seviyesinde bulunuyor.

FED'İN GÜVERCİN MESAJLARI ALTININ YÜKSELİŞİNDE ETKİLİ OLDU

City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson, “San Francisco Fed Başkanı Daly’nin güvercin tondaki açıklamaları, cuma günü beklentilerin üzerinde gelen çekirdek PCE verisine rağmen, piyasaların bu ay 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatlamasına olanak tanıdı” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Temyiz Mahkemesi’nin, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulanan tarifelerin büyük bölümünü yasa dışı ilan etmesi dolar üzerinde baskı yaratarak altın fiyatlarını destekledi.

VERİLER BEKLENTİLERLE PARALEL

Temmuz ayına ilişkin veriler, ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,6 yükseldiğini ortaya koydu. Rakamların piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiği bildirildi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iş gücü piyasasındaki risklere dikkat çekerek faiz indirimi yönündeki desteğini yineledi.

PİYASALARIN GÖZÜ TARIM DIŞI İSTİHDAMDA

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in bu ay 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimalini yüzde 87 seviyesinde fiyatlıyor. Ancak indirimin boyutunu belirlemede, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri belirleyici olacak.