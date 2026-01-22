Pandemide yakaladığı hızlı rüzgarı, son üç yılda yüksek enflasyon, artan maliyetler ve kur politikaları ile kaybederek son yılların dip seviyesine inen tekstil ve hazır giyim sektörü, 2026’nın ilk yarısında da tükenen sermayeler nedeni ile zorlu bir 6 ay bekliyor. Sektörün 2009’dan bu yana yaşadığı gelişmeleri, “Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörü 15 Yıllık Finansal ve Stratejik Analiz” raporu ile ortaya koyan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), 2009-2024 yılları arasında artan maliyetlere ve borçluluğa dikkat çekti.

KÂR FİNANSMANA GİDİYOR

Raporda özellikle eriyen kârlara işaret edilirken, tekstil sektöründe net kâr marjının yüzde 0.85, hazır giyimde ise yüzde 0.86 ile yüzde 1’in altına düştüğüne işaret edildi. Raporda “Sektör ürettiği kârının tamamını finansman giderlerine harcıyor” açıklamasına yer verilirken, 2024’te yüzde 40.9 artan net satışlara karşılık net kârda yüzde 49.3’lük bir erime olduğu, faaliyet kârlarının ise hazır giyimde yüzde 3.86 olduğu aktarıldı. Borçluluk oranlarına ilişkin bir değerlendirme yapan TGSD Başkanı Toygar Narbay, “Herkes zarar yazdığı için herkesin mermisi tükendi. Artık sermayesi yetmeyen, tükenen ya da düşük sermaye ile ilerleyenle zorlanıyor” dedi.

20 MİLYAR TL TAKİPTE

Sektörün banka borçlarındaki takip oranlarında da büyük artış söz konusu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tekstil ve tekstil ürünleri sektörünün toplam nakdi kredi borcu 2025’in aynı döneminde 714.1 milyar dolara çıkarken, 2024’te 10.8 milyar TL olan takipteki kredi borcu ise ikiye katlanarak 20.5 milyar TL’ye ulaştı.

Hayatta kalma moduna geçti

Raporda, 2024 yılında hem tekstil hem de hazır giyim sektöründe net kâr marjlarının yüzde 1’in altına gerilemesinin kritik bir eşik olduğuna dikkat çekilerek, “Sektör faaliyet kârı odaklı büyüme modelinden bilançoyu yöneterek ayakta kalmaya çalışan ‘hayatta kalma’ moduna geçti” tespitlerine yer verildi.

362 bin istihdam kaybetti

Yine TGSD raporlarına göre 2025’te tekstil ve hazır giyim sektöründe 466 şirketin konkordato ve iflas ilan ettiği ve iki yılda 362 bin 250 kişilik istihdam kaybı yaşandığı kaydedilirken, “2026 yılı ilk 6 ayı 2025 yılının ikinci 6 ayından daha zorlu geçecek. Rahatlama 2026 yılının ikinci yarısında hissedilecek” tespitlerine yer verildi. Toygar Narbay da sektörün bu yıl 2025 seviyelerinde kalabileceğine işaret ederek, “Sektör bu yıl da cirosunu koruyacaktır. Dramatik düşüşler olmayacak” değerlendirmesini yaptı.