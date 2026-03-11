BLOOM ve Foodwatch tarafından yürütülen kapsamlı araştırma, Avrupa pazarlarındaki konserve ton balıklarında tehlikeli boyutta ağır metal kirliliği olduğunu ortaya koydu. Beş ülkeden alınan 148 numunenin tamamında toksik metilcıvaya rastlanırken, ürünlerin %57’sinin güvenli kabul edilen cıva sınırlarını aştığı belirlendi.

YASAL SINIRLAR

Araştırma sonuçlarına göre, bazı ürünlerde cıva oranı kilogram başına 3,9 miligrama kadar ulaşıyor. Uzmanlar, ton balığı gibi büyük yırtıcıların gıda zincirindeki konumları nedeniyle bünyelerinde yüksek miktarda cıva biriktirdiğini vurguladı. Mevcut AB mevzuatının ton balığına diğer balıklardan üç kat daha fazla cıva izni vermesi ise "sağlık mı, ticaret mi?" tartışmalarını beraberinde getirdi.

SEKTÖREL ESNEKLİK İDDİASI

BLOOM ve Foodwatch, yasal sınırların bilimsel veriler yerine sektör baskısıyla esnetildiğini savunuyor. Kuruluşlara göre, diğer balıklara uygulanan 0,3 miligramlık standart sınır uygulansaydı, Avrupa’daki konservelerin %95’i raflardan toplatılmak zorunda kalacaktı.

SAĞLIK AÇISINDAN KRİTİK UYARI YAPILDI

Metilcıva, özellikle hamileler ve çocuklar için ciddi nörolojik riskler taşıyor. Fransız sağlık otoritesi ANSES, bu maddenin fetüsün sinir sistemi gelişimini bozabileceği; dikkat eksikliği ve bilişsel geriliğe yol açabileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, risk grubundaki bireylerin ton balığı tüketimini haftalık bir porsiyon ile sınırlandırmasını tavsiye ediyor.