Mutfakların vazgeçilmez yardımcılarından biri olan su ısıtıcıları, çay, kahve ve diğer sıcak içecekleri hazırlamada günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak, sık kullanımına rağmen bu cihazların bakımına gereken özeni göstermediğimiz ortaya çıktı.

Lille Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, evlerde kullanılan su ısıtıcılarının %78’inde yüksek düzeyde bakteri ve kireç birikimi tespit edildi.

Bu çarpıcı sonucun, kullanıcıların yaygın olarak yaptığı bir bakım hatasından kaynaklandığı belirtiliyor.

SUYUN UZUN SÜRE ISITICIDA BIRAKILMASI EN YAYGIN HATA

Su ısıtıcılarını kullandıktan sonra içlerinde su bırakmak, görünüşte zararsız gibi gelse de ciddi hijyen sorunlarına yol açabiliyor. Bu yaygın alışkanlık, mikroorganizmaların çoğalması için ideal bir ortam oluşturuyor.

Uzun süre durgun su bırakıldığında, suyun soğumasıyla belirli bakteriler için uygun sıcaklık sağlanıyor. Sudaki mineraller cihazın iç duvarlarında birikerek kireç oluşumuna neden oluyor. Ayrıca, mikroskobik biyofilmler oluşarak bakterileri koruyor ve sürekli nem, mikropların çoğalmasını teşvik ediyor. Bu durum hem sağlığımız hem de cihazın performansı açısından olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.