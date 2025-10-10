

Günlük yaşamda para transferlerinin vazgeçilmez aracı haline gelen IBAN numaraları, aslında göründüğü kadar masum değil. Bankacılık işlemlerinde kolaylık sağlayan bu bilgiler, kontrolsüz şekilde paylaşıldığında dolandırıcılara davetiye çıkarabiliyor.

Uzmanlar, özellikle sosyal medyada yapılan “IBAN gönder” çağrılarına bilinçsizce yanıt vermenin ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor.

DOLANDIRICILARDAN YENİ YÖNTEM

IBAN, uluslararası para transferlerinde standardı sağlamak için geliştirilmiş bir sistem. Türkiye’de 26 haneden oluşan bu numara; ülke, banka ve şube kodlarıyla kişisel hesap bilgilerini içeriyor. Ancak uzmanlara göre bu detaylı bilgi, dolandırıcıların yeni oyun alanı haline geldi.

Kötü niyetli kişiler, paylaşılan IBAN’ları kullanarak sahte dekont düzenleyebiliyor, kara para aklama veya yasa dışı para transferlerinde bu hesapları aracı olarak kullanabiliyor.

MASUM PAYLAŞIM, AĞIR SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Sosyal medya üzerinden yapılan “IBAN gönder” taleplerine bilinçsizce yanıt vermek, sizi farkında olmadan yasa dışı bir sürecin parçası haline getirebilir.

Uzmanlar, bu tür çağrılara yanıt veren kişilerin, dolandırıcılık suçlarına istemeden karışabileceği ve hem maddi hem de hukuki açıdan zor durumda kalabileceği uyarısında bulunuyor.

GÜVENDE KALMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN:

Uzmanlar, banka bilgilerinin kötüye kullanılmasını önlemek için şu önerilerde bulunuyor:

-IBAN numaranızı yalnızca güvendiğiniz kişilerle paylaşın.

-Sosyal medyada gelen para transferi taleplerine karşı temkinli olun.

-Para gönderimi sonrası dekontun doğruluğunu mutlaka kontrol edin.

-Hesap hareketlerinizi düzenli olarak takip edin, şüpheli durumlarda hemen bankanıza bildirin.

DİJİTAL GÜVENLİK BİLİNÇLE BAŞLIYOR!

Finansal dolandırıcılıklar her geçen gün yeni yöntemlerle karşımıza çıkıyor. Bu nedenle uzmanlar, banka bilgilerini koruma konusunda kişisel farkındalığın artırılmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Unutmayın; bir IBAN paylaşımı bile, farkında olmadan sizi büyük bir riskin içine çekebilir.