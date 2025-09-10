TİKA Başkanlığı koltuğu, bir Bakan iki Bakan yardımcısı çıkardı. TİKA Başkanları Hakan Fidan bakan, Serdar Çam ve Musa Kulaklıkaya ise bakan yardımcısı oldu. TİKA’da bugüne kadar 5 başkan görev yaptı, en hızlı ilk Başkan Hakan Fidan yükseldi.

Fidan, 2003-2007 arasında bu görevi sürdürdü. Daha sonra Başbakanlık müsteşar yardımcısı oldu. 27 Mayıs 2010’da da MİT Müsteşarlığına, 4 Haziran 2023’de ise Dışişleri Bakanlığına atandı. Kulaklıkaya ise 12 Kasım 2007’de bu göreve getirildi.

Eski Kaymakam olan Kulaklıkaya, 2007–2011 yıllarında TİKA Başkanı, daha sonra da Türkiye’nin Moritanya Büyükelçisi oldu. Geçen hafta Dışişleri Bakan yardımcılığına getirildi. Çam ise 2011’de bu göreve atandı. 2019’da ise Bakan Yardımcısı oldu.

TİKA Başkanlığı görevinde Temmuz 2025’ten bu yana da Abdullah Eren bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu olan Eren, daha önce Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yapmıştı.