Son günlerde kamuoyunda en çok tartışılan konular arasında 'TCK 158' ve 'IBAN mağdurları' olarak bilinen dava dosyaları yatmakta.

Banka hesabının arkadaşlarının kullanımına açılması ya da para karşılığında kiralanması nedeniyle yaşanan bu durum, Türkiye'de yaklaşık 300 bin ceza davasının birikmesine neden oldu. Mağdurlar söz konusu sorun için hukuki bir düzenleme beklerken, hukukçular ve yetkili kurumlar hiçbir koşulda banka hesabının başkaları tarafından kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Banka hesaplarının kişiye özel açıldığı ve yalnızca sahipleri tarafından kullanılabileceğini belirten uzmanlar, buna rağmen zaman zaman meydana gelen 'hesaba yanlışlıkla para gelmesi' durumlarında gerçekleşmesi gereken sürece ilişkin detayları paylaştı.

Türk Ceza Kanunu'nda 'sebepsiz zenginleşme' olarak geçen bu durumla karşılaştığınızda takip etmeniz gereken yollar şu şekilde:

HESABINIZA YATAN PARAYI GERİ VERMEZSENİZ NE OLUR?

Yargıtay tarafından birçok kez verilen kararlar ile oluşturulan içtihatlara göre, hesabınıza yatırılan parayı iade etmemeniz halinde bu konunun hukuki ve cezai iki farklı yaptırımı olmakta.

Türk Borçlar Kanunu'nun 77 ve 82. maddeleri ile düzenlenen "Sebepsiz Zenginleşme" hükümlerine göre; haklı bir sebep olmaksızın başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen kişi, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.

Bir başka deyişle, miktarın küçüklüğü ve büyüklüğü fark etmeksizin hesabınıza yatan paranın tamamını, eksiksiz şekilde göndericiye iade etmek zorundasınız. İade işlemini kısa süre içerisinde gerçekleştirmemeniz ya da hesabınıza yatan para için banka veya polis güçlerine başvurmamanız halinde, arada geçen sürecin faizini de ana para ile birlikte sahibine iade etmeniz gerekir.

Parayı harcayan ve iade etmeyen kişiler için hukuki olarak icra takibi başta olmak üzere, paranın geri alınması için her türlü hukuki yola başvurulabilir.

HAPİS CEZASI ALABİLİRSİNİZ

Ayrıca hesaba istem dışı yatırılan paranın aynı şekilde iade edilmemesi durumunda alıcı taraf, hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. TCK 160'ncı maddede bu durum, "Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf" suçu ile açıklanırken, şu ifadelere yer verilmiştir:

"Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyetliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrafta bulunan kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır."

Söz konusu işlemin iade edilmemesi, kullanıcının güveni kötüye kullanması olarak yorumlanmakta. Yargılama örneklerine göre hesaba yanlışlıkla gelen parayı çekmek, harcamak veya başka bir hesaba aktarmak, suçun oluştuğunun en net kanıtıdır