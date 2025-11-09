Türk Ceza Kanunu'nda 'sebepsiz zenginleşme' başlığı altında incelenen ve kişinin banka hesabına yanlışlıkla para gelmesi halinde neler yaşanacağını inceleyen kanuni düzenleme, Eskişehir'de meydana gelen olay sonrası yeniden gündem oldu.



Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve çektiği videolar ile tanınan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bir sabah uyandığında hesabında kendisine ait olmayan 2,3 milyon TL fazla bakiye gördü.





Paranın bir yanlışlık sonucu hesabına aktarıldığını fark eden Özkara, öncelikle bankanın söz konusu hatayı fark etmesini bekledi. Ancak uzun süre boyunca banka tarafından fark edilemeyen bu durum üzerine Özkara, kendisi ihbarda bulunarak parayı iade etti.



Bu durum sosyal medyada, 'Hesabına yanlışlıkla para yatan kişi parayı geri vermezse ne olur?' sorusunun tartışılmasına neden olurken, uzmanlar benzer durumlarda yaşanabileceklere ilişkin detayları paylaştı.



YANLIŞLIKLA YATAN PARAYI İADE ETMEZSENİZ NE OLUR?



Türkiye'de para transferleri sırasında kullanıcıların hesap bilgilerinin yanı sıra ad ve soyadları da bildirilmek zorunda. Bu durum hatalı para transferi ihtimalini oldukça düşürse de, günümüzde hala yanlış para aktarımları gerçekleşebilmekte.

Bu durum, bazı zamanlarda yanlış kullanıcıya para gönderilmesi şeklinde gerçekleşirken, kimi zamansa doğru kullanıcıya gönderilmek istenen paranın hatalı şekilde girilmesiyle ortaya çıkabilmekte. Yasalara göre hesabına bu şekilde para aktarılan kişi, söz konusu parayı muhafaza etmekle yükümlüdür ve hiçbir şekilde bu parayı harcayamaz.



Hatalı para transferi sonrası işlemi gerçekleştiren kullanıcının bankaya ya da BDDK'ya başvurması halinde süratle ilgili para transferinin iptali ve iadesi sağlanır. Bu süre zarfında hesapta para bulunamaması, bir başka deyişle yanlışlıkla hesabına para yatan kişinin bu bakiyeyi kullanması halinde ise söz konusu miktarın eksiksiz şekilde sahibine iade edilmesi gerekmekte.



Parayı harcayan kişi, hesabına yanlışlıkla yatan tutarı iade etmemesi halinde ağır hapis cezasına çarptırılabilir.