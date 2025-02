Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, Mars’ın kuzey ovalarında yapılan yer altı radar görüntülemeleri sayesinde bu bulguya ulaştı. Araştırmanın ortak yazarı Penn State Üniversitesi’nden Dr. Benjamin Cardenas, Zhurong’un bu bölgeye, daha önce uydu verileriyle haritalanan eski kıyı şeritlerinin yakınlarına gönderildiğini belirtti.

Radar verilerinin, Dünya’daki sahillere benzer eğimli yapıların varlığını gösterdiğini açıklayan bilim insanları, bu tür yapılar genellikle gelgitler, dalgalar ve kıyıya tortu taşıyan nehirlerin etkisiyle oluştuğunu vurguladı. “Bu sahilin zamanla denizin içine doğru uzandığını görüyoruz. En az 1,3 km kuzeye doğru büyümüş” diyen Cardenas, Mars’ta uzun süre suyun hareket halinde olduğunu düşündüren ipuçlarına ulaştıklarını belirtti.

Araştırmacılar, bu eğimli yapıların volkanik hareketler, nehir yatakları veya rüzgarın taşıdığı kumullardan kaynaklanmadığını ve yalnızca bir kıyı şeridinin hareketiyle açıklanabileceğini ifade etti. “Mars’ta sıkça rastlanan diğer jeolojik süreçler bu yapıyı açıklamıyor” diyen Cardenas, keşfin gezegende geçmişte yaşam olup olmadığına dair araştırmalar için önemli ipuçları sunduğunu söyledi.

“Bir sahil, sığ su, hava ve kara arasında bir geçiş bölgesidir. Dünya’da yaşamın ilk kez böyle ortamlarda ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu yüzden Mars’taki eski sahil şeritleri, geçmişte yaşam izlerini aramak için ideal bir yer olabilir.”

Ancak bilim insanları, Mars’ın sahillerinin Dünya’dakilerle büyük benzerlikler taşımadığını da ekliyor. Ne palmiye ağaçları ne de martılar vardı. Üstelik Mars sahilleri muhtemelen oldukça soğuk bir iklime sahipti.

Cardenas, "Bunu görmek harika olurdu" diyerek, eski gezegen yüzeylerini yeniden inşa etmenin jeologlar için bir tür hayal gücü çalışması olduğunu ve bu keşfin, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattığını belirtti.