TBMM'de oluşturulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" tarafından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda görüşülmesi kararı alındı.
Ankara kulislerinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyetin Öcalan ile ne zaman görüşeceğinin sorusuna yanıt arandı.
Tartışmalar sürerken akşam saatlerinde PKK’ya yakın bir haber ajansı gidip döndüklerini iddia etti. Açıklama bekleniyor...