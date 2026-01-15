CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Kahta ilçesine bağlı Baltalı köyünde yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen depremzedelerin hâlâ kalıcı konutlara kavuşamadığını belirterek iktidarı ve ilgili kurumları sert sözlerle eleştirdi. Devlet tarafından sağlanan hibe ve kredilerin müteahhitlere aktarılmasına karşın evlerin tamamlanmadığını vurgulayan Doğan, yaşananların yalnızca Baltalı köyü ile sınırlı olmadığını söyledi.

“3 YILDIR ÇADIR VE KONTEYNERDE YAŞAMAYA MAHKÛM EDİLDİLER”

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Kahta ilçesine bağlı Baltalı köyünde yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen depremzedelerin hâlâ kalıcı konutlara kavuşamadığını söyledi. Doğan, “Üç yıl az bir süre değil. Bu üç yıl çileyle geçti. İnsanlar hâlâ çadırda ve konteynerde hayata tutunmaya çalışıyor” dedi.

Devlet tarafından sağlanan hibe ve kredilerin depremzedelere değil, müteahhitlerin hesaplarına aktarıldığını belirten Doğan, “Müteahhit ‘evleri yapacağım’ demiş. Devlet parasını vermiş ama ortada yaşanabilir bir ev yok. Yapıldığı söylenen bu evlerde bugün kim yaşayabiliyor? Hiç kimse” ifadelerini kullandı.

“SORUMLULUK YETKİLİLERDE, TAKİPÇİSİYİZ”

Yetkililerin sorumluluktan kaçamayacağını vurgulayan Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na seslenerek, “Parayı kimin hesabına yatırdıysanız, o müteahhidi de siz takip edeceksiniz. Ev yapılmış mı, yapılmamış mı; vatandaş çadırda mı konteynerde mi yaşıyor, bunu denetlemek sizin göreviniz” dedi. Yaşananların yalnızca Baltalı köyüyle sınırlı olmadığını ifade eden Doğan, Erikli, Gökçe, Eskitaş, Damüstü, Hamzalı, Akkavak, Büyükbağ, Yolçatı ve Şenköy’ün de aralarında bulunduğu en az 12 köyde benzer mağduriyetlerin yaşandığını söyledi. Doğan, “Adıyaman halkının mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.