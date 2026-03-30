16. yüzyıldan kalma tozlu metinlerde anlatılan ve yıllardır bir şehir efsanesi olduğu sanılan Hamarkaupangen, modern teknolojinin yardımıyla toprağın altından selam veriyor. Norveçli arkeologlar, "imkansız" denileni başararak bir piskopos kalesinin hemen doğusundaki o meşhur yerleşimi gün yüzüne çıkardı.

YÜZYILLARDIR ARANAN HAYALET ŞEHİR

Güney Norveç’teki Hamar bölgesinde, bir katedralin ve piskopos kalesinin doğusunda yer aldığı rivayet edilen yerleşim, arkeologlar için uzun süre bir hayal kırıklığıydı. Hamar Günlükleri isimli antik metinlerde 11. yüzyıla kadar dayandığı söylenen bu kasaba, yapılan kazılarda sadece birkaç basit yüzey kalıntısı verince inandırıcılığını yitirmeye başlamıştı. Pek çok uzman, buranın kalıcı bir şehir değil, sadece geçici bir pazar alanı olduğunu düşünüyordu.

TARAMALAR ORTAYA ÇIKARDI

2023 yılına kadar süregelen bu şüphe dalgası, yer altı görüntüleme teknolojisi olan Jeoradar (GPR) kullanımıyla yerini büyük bir heyecana bıraktı. 2023 ve 2024 yıllarında yapılan taramalar, toprağın metrelerce altında devasa bir yerleşimin izlerini gösterdi. Temmuz 2025 itibarıyla yapılan kazılarda, yerin yaklaşık bir metre altında ulaşılan bulgular şunlar:

İki Odalı Konutlar: Taş katmanların altında iyi korunmuş ahşap duvarlar ve zeminler.

Kent Planı: Dar geçitler, sokak düzenleri ve yan yana dizilmiş bina grupları.

Mimari Detaylar: Orta Çağ Norveç mimarisine uygun kütük ve kalas zemin yapıları.

Fotoğraf: Norsk institutt for kulturminneforskning

ZOR KOŞULLARA RAĞMEN KORUNMUŞ

Projenin başındaki arkeolog Monica Kristiansen, keşfin önemini şu sözlerle vurguluyor: "Taş dolgulu katmanların yer altı verilerini nasıl etkileyeceğini bilmiyorduk. Ayrıca bu bölgenin organik maddeleri koruma konusundaki kötü şöhreti nedeniyle ahşap kalıntılardan umudumuzu kesmiştik. Jeoradar tahminlerimizin bu denli doğru çıkması ve ahşap yapıları karşımızda görmemiz gerçekten büyük bir başarı."

SIRADAKİ ADIM BELLİ OLDU

Şu an yaklaşık 4 metrekarelik küçük bir "gözetleme deliği" açan ekip, şimdiden duvar kütüklerini ve zemin döşemelerini tespit etti bile. Arkeologların şimdiki hedefi ise evin kalbi sayılan şömineyi bulmak. Bu keşif, kasabanın günlük yaşam tarzına dair paha biçilemez bilgiler sunacak.