İnsanların duygusal olarak değer görme ihtiyacı, yaşamın her alanında önemli bir yer tutar. Günlük hayatın yoğunluğu, stres ve yorgunluk içinde bir tek cümle bile birinin ruh halini baştan aşağı değiştirebilir. Kadınlar da nazik sözleri ve gerçek iltifatları fark eder, hatırlar ve içten içe bu sözlerden güç alır. Ancak bazı ifadeler vardır ki onların kalbinde çok özel bir yere sahip olsa da bunu açıkça söylemezler.

Bu tür cümleler çoğu zaman basit bir övgüden fazlasıdır; bağ kurar, değer verir ve duygusal bir etki bırakır. İşte kadınların duymaktan hoşlandığı ama itiraf edemediği o 5 özel cümle...

1. “Seninle kendimi daha iyi bir insan gibi hissediyorum”

Bu cümle, sıradan bir övgünün çok ötesindedir. Kadının yalnızca dış görünüşünü değil, karakterini ve etkisini yüceltir. Kadınlar bu sözle kendilerini gerçekten özel hisseder ama çoğu zaman bu kadar derin bir duyguyu paylaşmayı tercih etmez.

2. “Senin zekan beni etkiliyor”

Görünüşe yapılan iltifatlar yaygın olsa da zekâya yapılan övgüler çok daha derindir. Kadınlar düşünce tarzlarının fark edilmesinden büyük mutluluk duyar. Ancak bu tür övgüler genellikle iç dünyada saklanır, başkalarıyla paylaşılmaz.

3. “Seninle her şey daha anlamlı geliyor”

Bu cümle, bir ilişkinin duygusal boyutunu anlatan en güçlü sözlerden biridir. Kadınlar için bir bağın anlamlı olması çok değerlidir. Fakat bu kadar romantik bir ifadeyi dillendirmek çoğu zaman “fazla duygusal” görünmekten çekinildiği için ertelenir.

4. “Senin enerjin çok huzur verici”

Güzellik ya da fiziksel görünümün ötesinde bir iltifattır bu. Kadınlar enerjilerinin fark edilmesini çok kıymetli bulur. Ruhsal bir bağ kurulduğunu hissettiren bu söz, kalplerde yer eder ama genellikle sessizce saklanır.

5. “Sen böyle olunca kendime dikkat etme isteğim artıyor”

Bu cümle, hayranlık ve ilhamın birleştiği nadir ifadelerdendir. Kadınlar birine iyi geldiğini, olumlu bir etki bıraktığını duymaktan hoşlanır. Fakat “ukala ya da kibirli algılanma” endişesiyle bu his çoğunlukla içlerinde kalır.