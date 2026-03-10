Enerji krizine karşı bilim dünyasından ezber bozan bir hamle geldi. Singapur Ulusal Üniversitesi’nden bir mühendislik ekibi, hiçbir dış güç kaynağına ihtiyaç duymadan, yalnızca çevredeki hava bileşenlerini kullanarak bir evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir sistem tasarladı. 0,3 mm kalınlığında, ultra ince kumaş tabanlı bu cihaz; havadaki nemi ve ısıyı emerek elektriğe dönüştürüyor. Testlerde 150 saatten fazla bir süre boyunca kesintisiz enerji üretmeyi başaran teknoloji, hane halkının elektrik faturalarını kalıcı olarak düşürmeyi hedefliyor.

HİDROJEL TEKNOLOJİSİYLE "HİÇLİKTEN" ENERJİ

Geliştirilen sistemin kalbinde, bilim insanlarının "higroskopik iyonik hidrojel" olarak adlandırdığı özel bir madde bulunuyor. Bu madde, çevredeki nemi moleküler düzeyde hapsederek kimyasal bir reaksiyon başlatıyor ve bu süreci elektrik akımına dönüştürüyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliği ise güneş panellerinin aksine gece veya kapalı havalarda da tam kapasite çalışabilmesi. Araştırma ekibi, üretim maliyetinin oldukça düşük olduğunu belirterek, bu ince kumaş panellerin gelecekte evlerin duvarlarına veya çatılarına kolayca entegre edilebileceğini vurguluyor. Henüz test aşamasında olan teknoloji, enerji sektöründe "havadan bedava elektrik" döneminin kapılarını aralıyor.

TAŞINABİLİR ENERJİDE KANADA ATAĞI

Singapur'daki bu gelişmenin yanı sıra, Kanada merkezli Aurea Technologies de taşınabilir enerji alanında vites yükseltti. Şirket, bir sırt çantasına sığabilecek kadar kompakt olan ve "Shine 2.0" adı verilen taşınabilir bir rüzgar türbini geliştirdi.

Güneş panellerine en güçlü alternatif olarak gösterilen bu türbin, gece-gündüz fark etmeksizin en hafif esintide bile 50 W güce kadar enerji üretebiliyor. Dahili bataryası sayesinde biriktirdiği enerjiyi depolayabilen cihaz, özellikle doğa tutkunları ve mobil yaşamı tercih edenler için kesintisiz bir güç istasyonu görevi görüyor.

YENİ NESİL ENERJİ SİSTEMLERİ YOLDA

Her iki gelişme de geleneksel enerji yöntemlerine olan bağımlılığın azalacağını gösteriyor. Singapur'un nemden elektrik üreten hidrojel kumaşı ve Kanada'nın mobil rüzgar türbini, enerjinin artık sadece büyük santrallerde değil, "her an ve her yerde" bireysel olarak üretilebileceğini kanıtlıyor.

Uzmanlar, bu teknolojilerin seri üretime geçmesiyle birlikte enerji piyasasında kartların yeniden dağıtılacağını öngörüyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve şebeke elektriğine erişimin zor olduğu bölgelerde bu ucuz ve sürdürülebilir yöntemlerin hayat kurtarıcı bir rol üstlenmesi bekleniyor.