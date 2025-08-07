GÜNDEMAR Araştırma, Türkiye Gündemi Temmuz 2025 araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

20–26 Temmuz 2025 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) ve CAWI (Bilgisayar Destekli Çevrimiçi Anket) yöntemlerinin bir arada kullanıldığı çalışmada 2 bin 256 kişiyle görüşüldü.

60 ilde bin 574 mahallede yapılan anketin güven aralığı yüzde 95 olurken hata payı da +- yüzde 2,06 olarak açıklandı.

Araştırmada, “Belediye Başkanlarının yargılandığı davalar TRT’den canlı yayınlansın mı” sorusuna her dört kişiden üçünün “duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın” yanıtını verdiği görüldü.

VATANDAŞ CANLI YAYIN İSTİYOR

Katılımcıların yüzde 68’i, “Halkın her şeyi görmeye hakkı var” diyerek duruşmaların TRT’den canlı yayınlamasını desteklerken yüzde 23’ü ise böyle bir yayın sürecinin “yargıyı siyasallaştıracağı” kanaatini belirtti. Yüzde 9’luk bir kesim ise konuya ilişkin fikir belirtmedi.

CHP seçmenin yüzde 69’unun, İYİ Parti seçmenin yüzde 81’inin, DEM Parti seçmenin yüzde 80’inin, AKP seçmeninin 66’sının, MHP seçmeninin de yüzde 64’ünün “duruşmalar canlı yayınlansın” dediği görüldü..

ÇOĞUNLUK TRT’YE GÜVENMİYOR

“TRT yayınlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna katılımcıların yalnızca üçte biri, yüzde 33’ü “TRT’nin tarafsız ve objektif yayın yaptığını” belirtirken, katılımcıların yaklaşık yarısı, yüzde 47’si “TRT’nin iktidar yanlısı yayın yaptığını” belirtti.“Fikrim yok / Cevap yok” diyenlerin oranı ise yüzde 20 oldu.

AKP seçmeninin yüzde 52’si, MHP seçmenin ise yalnızca yüzde 35’i “TRT’nin tarafsız yayın yaptığını” belirtirken, AKP seçmenin yüzde 25’i, MHP seçmenin yüzde 52’si “TRT’nin iktidar yanlısı yayın yaptığına” inanıyor. Bu oran CHP seçmenin de yüzde 64, İYİ Parti seçmenin de ise 74 oldu.

“TRT, belediye başkanlarına yönelik davaları yayınlaması durumunda bu süreci tarafsız ve kesintisiz biçimde aktarır mı?” sorusunda katılımcıların yalnızca yüzde 37’si “evet” derken, yüzde 49’u “TRT’nin böyle bir süreçte taraflı yayın yapacağına” inanıyor.

HER 4 KİŞİDEN 3'Ü YAYINI İZLEYECEK

Bu sonuçlara rağmen Türkiye genelinde her 4 kişiden 3’ü (yüzde 74) TRT’de böyle bir yayın olursa izleyeceğini belirtirken, böyle bir yayını “izlemeyeceğini söyleyenlerin” oranı ise yalnızca yüzde 18 oldu.

Partiler düzeyinde ise AKP seçmeninin yüzde 76’sı, CHP seçmeninin yüzde 74’ü, MHP seçmeninin yüzde 65’i, İYİ Parti ve TİP seçmeninin yüzde 70’i “izlerim” derken DEM seçmeninde bu oran yüzde 100’e yaklaşıyor.