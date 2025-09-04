Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmesi kulisleri hareketlendirdi. Çetin’in, Bahçeli’den, “Mutlak Butlan kararı çıkarsa, CHP Genel Başkanlığı’na Kemal Kılıçdaroğlu’nu değil, kendisinin atanmasını istediği” öne sürüldü.

SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan Hikmet Çetin, “Ya böyle bir şey yapabilir miyim? Kim çıkarıyor bunları anlamış değilim. ‘Ben, ancak kapıda durur, içeriye kayyumu sokmam’ demiştim. Bugün de aynı sözlerim geçerli. CHP İstanbul il binasına gidip arkadaşlara desteğimi bildireceğim. Asliye mahkemesinin kararı hukuksuzdur” dedi.

Çetin “Devlet Bey’e yaptığım nezaket ziyaretiydi. Yaptığı bazı şeyler için kendisine teşekkür ettim. O kadar. Yanından ayrılırken bana, “Her zaman beklerim’ dedi. Hatta; çıkarken, ‘Elinizi tutup beraber çıkalım’ dedi. O yüzden odasından el ele tutuşup çıktık. Kendisinden herhangi bir siyasi talep veya yargı ile ilgili destek gibi bir talebim olmadı” diye konuştu.