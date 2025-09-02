CHP eski Genel Başkanlarından Hikmet Çetin'den dikkat çeken bir ziyaret yapıldı. MHP resmi X hesabından yapılan duyuru ile kamuoyuna aktarıldı. Samimi pozlar verilen görüşmenin bir saat sürdüğü ifade edildi.

MHP'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanııldı:

"TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı…"