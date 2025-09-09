MHP Lideri Devlet bahçeli ile geçtiğimiz günlerde görüşen CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, Bahçeli'nin önemli kurmaylarından birisi olan Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü.

Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Çetin, MHP'li Yıldız'ı kapıya çıkarak uğurladı.

KILIÇDAROĞLU PARTİNİN BAŞINA GEÇMEK İSTİYOR

Çetin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor. Kemal Bey hiç konuşmuyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz." dedi.

Çetin CHP lideri Özgür Özel için, "CHP, Ecevit'ten sonra özverili çalışkan bir lider buldu" dedi.

MHP'Lİ İSİM DE İTİRAZ ETTİ

Çetin görüşmede Yıldız'ın 'Kayyum atanması doğru değil' dediğini aktardı.