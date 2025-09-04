Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Gazeteci İpek Özbey, MHP lideri Bahçeli ile Çetin'in görüşmesinde konuşulanları aktardı.

Çetin, Bahçeli'ye CHP'ye yönelik hukuksuz uygulamalara karşı duruş göstermesi talebini iletti. Bahçeli ise bu çağrıya 'Ben zaten bir an evvel bitirin diyorum, Feti Yıldız ilgileniyor' yanıtını verdi.

YILDIZ İLE ÇETİN BİR ARAYA GELECEK

Yapılan görüşmenin ardından da Yıldız, Çetin'i arayarak görüşme talebini iletti. Önümüzdeki günlerde Feti Yıldız ile Hikmet Çetin'in bir araya gelmesi planlanıyor.

KILIÇDAROĞLU VE TEKİN İLE NEDEN GÖRÜŞMEDİ?

Özbey, Kemal Kılıçdaroğlu ile Gürsel Tekin ile neden görüşmediğini sorduğu Çetin'den Tekin'in bu görevi yapmaması gerektiği, 'Görüşsem de faydası olmayacak' yanıtını aldığını aktardı.