CHP'nin eski Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, CHP-MHP koalisyonun çok başarılı olacağına inandığını ve bunu MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de ima ettiğini belirtti.

Geçen hafta önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.

T24’e konuşan eski genel başkan, CHP'nin bugün görülecek 'Kurultay davası', tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve siyaset gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmede bulundu.

Kurultayın ‘mutlak butlan’ sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ettiğini ifade eden Çetin, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda "en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu" öne sürdü.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki en önemli aktörlerden biri olduğuna vurgu yapan Çetin, serbest bırakılmasının da imkansız olduğunu dile getirdi.

Röportajda tutuklu eski HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da değinen Çetin, "Anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hala içeride. Ben Selahattin Demirtaş’ın dışarı çıktığında çok önemli bir siyasi aktör olacağını düşünüyorum. Ben kendisini iki kez ziyaret ettim" diye konuştu.

'BAHÇELİ'YE BUNU İMA ETTİM'

2 Eylül'de Bahçeli ile yaptığı görüşmesinde, MHP'nin merhum Genel Başkanı Aplarslan Türkeş'le bir görüşmesini anlattığını söyleyen Hikmet Çetin, "Ben hala bugün bile CHP ile MHP'nin koalisyonu çok başarılı olacağına inanıyorum. Bunu Bahçeli'ye de ima ettim" dedi.