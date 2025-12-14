Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü’nün Yalova’daki hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan adli süreç devam ederken, ünlü isim Hilal Cebeci'nin sosyal medya paylaşımı olayın seyrini farklı bir tartışma boyutuna taşıdı. Güllü’nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklanması gündemdeki sıcaklığını korurken, Cebeci’nin "#neekersenonubiçersin" etiketiyle yaptığı açıklamalar sosyal medyada infial yarattı.

“O KIZDAN NORMAL BİRİ ÇIKMAZ” SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Hilal Cebeci paylaşımında, Güllü’ye yönelik kişisel eleştirilerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Düşünün bir anneniz var; alkolik, zaman zaman agresifleşiyor, farklı ilişkiler yaşıyor. Bir de normal değil. Bu kızına o... diyorsun. Sonra bu çocuğun normal olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Çocuğu doğurmaya karar verdiğin anda alkolden, garip ilişkilerden uzak olacaksın.”

Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Cebeci’ye tepki gösterdi. “İnsan mısınız siz?”, “Yaşarken söyleseydin de cevabını alsaydın” gibi yorumlarla binlerce kişi açıklamaların zamanlamasını ve üslubunu eleştirdi.

SOSYAL MEDYADAN SERT TEPKİ

Cebeci’nin sözleri, yalnızca Güllü’ye değil, aynı zamanda ailesine karşı da “saygısız ve önyargılı” olarak değerlendirildi. Özellikle sanatçının henüz yeni kaybedildiği bir dönemde bu tür yorumların yapılması, “duyarsızlık” olarak nitelendirildi. Bazı kullanıcılar Cebeci’ye “kişisel öfkesini kamuya mal etme” eleştirisinde bulunurken, birçok kişi de hukuki yaptırım çağrısında bulundu.

GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan Güllü’nün ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklandığı doğrulanmıştı. Soruşturmanın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, olay hem yargı süreciyle hem de sosyal medyadaki yankılarıyla gündemdeki yerini koruyor.