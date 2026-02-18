Bakanlık tarafından paylaşılan veriler, özellikle et ürünlerinde yapılan oyunları gözler önüne serdi. "Dana kıyma" adı altında satılan ürünlerde kanatlı eti (tavuk/hindi) tespit edilirken, bazı ısıl işlem görmüş dana sucuklarda ise rengi güzelleştirmek adına yasaklı gıda boyası kullanıldığı belirlendi.

Özellikle Ankara, Konya ve Antalya gibi illerdeki bazı yerel kasap ve şarküterilerin ürünlerinde bu uygunsuzluklara rastlanması dikkat çekti.

LAHMACUN HARCINDAN SAKATAT ÇIKTI

Listede en çok dikkat çeken detaylardan biri de dışarıda tüketilen hazır gıdalar oldu. Ankara Mamak’ta faaliyet gösteren işletmelerin lahmacun iç harçlarında yapılan incelemelerde; sadece kanatlı eti değil, aynı zamanda sakatat (taşlık) kullanıldığı rapor edildi.

SÜT ÜRÜNLERİ VE ZEYTİNYAĞINDA TAĞŞİŞ ALARMI

Hile sadece et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Güncel listede yer alan diğer skandallar ise şöyle:

-Manda Tereyağı: İçerisinde inek sütü tespit edildi.

-Antep Fıstıklı Baklava: Maliyeti düşürmek için fıstık yerine yer fıstığı kullanıldı.

-Yoğurt: Bitkisel yağ karıştırıldığı ortaya çıktı.

-Zeytinyağı: Saf zeytinyağı olarak satılan ürünlere düşük kaliteli tohum yağları karıştırıldı.

-Bal: Taklit ve tağşiş yapılarak "doğal bal" ibaresiyle tüketiciye sunuldu.

İŞTE TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLERİN TAM LİSTESİ: