Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dokuz yıl aradan sonra gerçekleştirdiği İsrail ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. İkili temas, Ben Gurion Havalimanı’ndaki karşılama töreninin hemen ardından yapıldı.

Uçaktan indiği anlarda Netanyahu'ya sarılan Modi'nin samimi pozları dikkat çekti.

Basına yansıyan görüntülerde Netanyahu’nun Modi’ye hitaben “Bu gerçek bir dostluk bağı. Büyük dostum” ifadelerini kullandığı görüldü. Samimi atmosferde geçen görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği başlıklarının ele alındığı bildirildi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Modi, Netanyahu ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek sıcak karşılama için teşekkür etti. İsrail’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Modi, iki ülke ilişkilerini daha ileri taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Modi ayrıca görüşmede bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiğini ifade etti. Teknoloji, su yönetimi, tarım ve yetenek geliştirme alanlarında ortak projeler için önemli fırsatlar bulunduğuna dikkat çeken Modi, farklı sektörlerde iş birliği potansiyelinin yüksek olduğunu kaydetti.