Dünyayı gezmek için işinden ayrılan 25 yaşındaki gezgin Ines Faria, Hindistan'ın Kerala eyaletine bağlı Munroe Adası'ndaki bir eczaneden yaptığı alışverişi sosyal medyada paylaştı.

'BURAYA TAŞINIYORUM'

Öksürük şikayetiyle eczaneye giden Faria, bir adet öksürük şurubu ve üç paket boğaz tableti için toplamda 252 Hindistan Rupisi ödedi. Ödediği tutarın yaklaşık 2,75 Euro’ya tekabül etmesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadın, ilaçların beklediğinden çok daha ucuz olması nedeniyle 'bölgeye taşınmayı düşündüğünü' ifade eden bir paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Videonun yayılması üzerine yerel kullanıcılardan çeşitli geri bildirimler geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kerala'daki devlet hastanelerinde bu ilaçların tamamen ücretsiz temin edilebildiğini, Faria'nın satın aldığı ürünlerin "markalı" olması sebebiyle aslında normalden daha fazla ödeme yaptığını belirtti.

Ayrıca devlet destekli eczanelerde markasız jenerik ilaçların çok daha düşük bedellerle satıldığı ve geleneksel yöntemlerin de bölgede yaygın olarak kullanıldığı hatırlatıldı.