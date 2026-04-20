Hindistan’ın güneyinde yer alan Tamil Nadu eyaleti, Virudhunagar bölgesine bağlı Kattanarpatti köyünde yaşanan korkunç bir patlamayla sarsıldı. Özel bir havai fişek üretim tesisinde meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre 23 işçi yaşamını yitirirken, 6 işçi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Facia, işçilerin fabrikanın ön veranda kısmında hassas ham maddeleri işlediği sırada başladı. Kimyasalların aniden parlamasıyla yükselen alevler, tesisin geneline süratle yayılarak binayı bir ateş çemberine çevirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası ulaşılan cansız bedenlerden kimliği tespit edilenlerin büyük çoğunluğunu kadın işçilerin oluşturması, bölgedeki acıyı daha da derinleştirdi. Şu ana kadar yapılan teşhislerde hayatını kaybedenlerin 16’sının kadın, 3’ünün ise erkek olduğu kesinleşti.

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma ise çok ciddi güvenlik ihlallerini ve yasa dışı faaliyetleri gün yüzüne çıkardı. Emniyet yetkilileri, fabrikanın yasal olarak kapalı olması gereken Pazar günü, işçileri gizlice ve yasa dışı bir şekilde çalıştırdığını tespit etti. Hem tatil gününde üretim yapılması hem de tehlikeli maddelerin uygunsuz koşullarda işlenmesi nedeniyle işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis, olayda sorumluluğu bulunan ve kaçtığı değerlendirilen şüphelileri yakalamak amacıyla 4 ayrı özel ekip görevlendirerek bölgede kapsamlı bir takip başlattı.