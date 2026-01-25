Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ölümcül Nipah virüsü (NiV) vakaları tespit edildi.
Kolkata yakınlarında bulunan özel bir hastanede çalışan iki hemşirenin virüse yakalandığı, bunlardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
Hemşirelerin, ağır solunum semptomları olan ve yaşamını yitiren bir hastadan bulaşmış olabileceği belirtildi.
Bölgede yoğun takip ve karantina uygulaması başlatılırken şu ana kadar test edilen 180 kişinin sonuçlarını negatif çıktı.
Bunun yanı sıra 'yüksek riskli temaslı' 20 kişi ise gözetim altına alındı.
Olası kaynağı araştırmak için yarasalardan da numune alınıyor.
HASTALIK HAKKINDA
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dünyada büyük salgınlara yol açma potansiyeli en yüksek virüslerin neden olduğu ölümcül hastalıklar listesinin başında Nipah da bulunuyor.
Virüs, öncelikle meyve yarasalarından insanlara enfekte hayvanlarla doğrudan temas veya bozulmuş gıda ve bitki özü tüketimi yoluyla bulaşıyor.
Nipah virüsünün doğal deposu olarak kabul edilen meyve yarasalarının dışkılarıyla veya tükürükleriyle doğrudan veya dolaylı temas eden insanlar enfekte olabiliyor. İnsandan insana ise solunum yoluyla yayılıyor.
Nipah virüsü bulaşanlarda, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, kusma ve kronik solunum sıkıntısı gibi bir dizi belirtiler baş gösterebiliyor. Ağır vakalarda ise virüs beyin iltihabına yol açarak 24-48 saat içinde koma ve ölümle sonuçlanabiliyor.
DSÖ'ye göre Nipah virüsünde vaka ölüm oranı, tahmini yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişiyor.
Virüse karşı herhangi bir aşı bulunmuyor. Hastalara, genellikle destek tedavisi niteliğinde uygulamalar yapılıyor.