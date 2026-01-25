Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ölümcül Nipah virüsü (NiV) vakaları tespit edildi.

Kolkata yakınlarında bulunan özel bir hastanede çalışan iki hemşirenin virüse yakalandığı, bunlardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Hemşirelerin, ağır solunum semptomları olan ve yaşamını yitiren bir hastadan bulaşmış olabileceği belirtildi.

Bölgede yoğun takip ve karantina uygulaması başlatılırken şu ana kadar test edilen 180 kişinin sonuçlarını negatif çıktı.

Bunun yanı sıra 'yüksek riskli temaslı' 20 kişi ise gözetim altına alındı.

Olası kaynağı araştırmak için yarasalardan da numune alınıyor.