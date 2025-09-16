Söz konusu teklif yalnızca oyunculuk ücretini değil, 10 milyon sterlin (yaklaşık 13,5 milyon dolar- 560 milyon lira) değerinde sponsorluk anlaşmalarını da içeriyor. Bu teklifin, sadece Sweeney’nin kariyerine değil, Hint film endüstrisinin küresel açılımına da katkı sağlaması hedefleniyor.

İsmi açıklanmayan bir kaynak, teklifin Sydney Sweeney için ne kadar çarpıcı olduğunu şu sözlerle aktardı:

“Önceleri Sydney teklifi duyunca şoke oldu, 45 milyon sterlin inanılmaz bir rakam. Ama proje oldukça ilgi çekici ve onun küresel profilini daha da yükseltebilir.”

Teklif edilen rol ise ilgi çekici bir hikayeye dayanıyor. Sweeney, filmde bir Hintli ünlüye aşık olan genç bir Amerikalı yıldız karakterini canlandıracak. Henüz projeye resmi bir onay verilmemiş olsa da, teklifin büyüklüğü ve projenin potansiyeli oyuncunun kararını zorlaştırıyor.

Söz konusu film, sadece Bollywood değil, uluslararası izleyiciyi de hedef alıyor. Çekimlerin New York, Paris, Londra ve Dubai gibi küresel metropollerde yapılması planlanıyor. Bu da projenin çapının ve iddiasının altını çizen önemli bir detay.

Konuya yakın kaynaklar, Sweeney'nin bu projeyi değerlendirirken kariyerinde “oyunculukta yeni sınırlar keşfetmek” fikrine de sıcak baktığını belirtiyor. Zira genç yıldızın ajandasında halihazırda birçok proje bulunuyor.