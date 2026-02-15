Yaz aylarında Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan diplomatik kriz, Türkiye'nin iyi ikili ilişkileri nedeniyle Pakistan'a destek verir nitelikte açıklamalar yapmasına yol açmış ve devam eden süreçte milyonlarca Hintli Türkiye'ye yönelik boykot hareketi başlatmıştı.



Hindistan hükümeti, ülkede hizmet veren Türk şirketlerin lisanslarını peş peşe iptal ederken, Türk mallarının tüketilmemesi çağrısı yapılmış ve Hintli turistlerin Türkiye ziyaretini iptal etmeleri istenmişti. 2024 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Hintli sayısı 330 bin 985 kişi ile tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşırken, yaz aylarında başlayan boykot çağrılarıyla birlikte bu yılın verilerinde sert düşüş görüldü.

80 BİN HİNTLİ TÜRKİYE'YE SIRT ÇEVİRDİ



2025 yılında Hindistan'dan Türkiye'ye yapılan turizm ziyaretlerinde yüzde 25'e varan düşüş yaşanırken, 80 binlik düşüşün büyük kısmı yaz aylarında seyahatlerini iptal eden Hintli turistlerden kaynaklandı.



7 Mayıs 2025'te başlayan diplomatik krizin ardından Türkiye'nin tutumu nedeniyle Hindistan'dan on binlerce seyahat iptaline yönelik talep geldiği öğrenilirken, bu durum seyahat acentelerinin de ciddi maddi kayıplar yaşamasına sebep oldu.





HİNTLİLER GİTTİ, ÇİNLİLER GELDİ



Buna karşın Türkiye'nin turizm verileri geçtiğimiz yıl da hem ziyaretçi hem de gelir bazında rekor kırmayı sürdürdü. Hintlilerden azalan 80 binlik kontenjanın daha da fazlası Uzak Doğu ülkelerinden Türkiye'ye yapılan ziyaretlerle tamamlandı.



Geçtiğimiz yıl ülkemizi ziyaret eden yabancı ülkeler arasında en ciddi artış Çinliler arasında oldu.





