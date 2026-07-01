Birleşik Krallık’ta (İngiltere) hava sıcaklıklarının 40°C’ye yaklaştığı sıcaklık dalgaları sırasında yolların yumuşaması ve hasar görmesi, gözleri yol mühendisliği ve malzeme seçimlerine çevirdi. NDTV’nin 30 Haziran 2026 tarihli haberine göre, Birleşik Krallık’taki durum ile yaz aylarında hava sıcaklığının 45°C’yi aştığı Hindistan’daki otoyol altyapısı karşılaştırıldığında, iki ülkenin iklim şartlarına göre farklı asfalt formülleri tercih ettiği görülüyor.

KIŞ ŞARTLARINA UYUMLU

Tarihsel olarak soğuk kışlar, yüksek nem ve donma-çözülme döngülerine maruz kalan Birleşik Krallık’ta, yol yapımında esnek karışımlar tercih ediliyor. Yoğun asfalt betonu ve sıcak haddelenmiş asfalt (HRA) gibi ince agrega ve yüksek bitüm oranına sahip bu kaplamalar, düşük sıcaklıklarda yolun çatlamasını engelliyor.

Ancak uzmanlar, kış şartlarında avantaj sağlayan bu esnek yapının, 40°C civarındaki uzun süreli sıcaklıklarda zayıf bir noktaya dönüştüğünü belirtiyor. Yumuşayan bitüm, ağır taşıt trafiğinin baskısıyla birleştiğinde yollarda tekerlek izleri, çökme ve deformasyonlara yol açıyor.

HİNDİSTAN YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI

Yaz mevsiminde aşırı sıcaklar ve yoğun trafikle karşılaşan Hindistan'da ise yol mühendisliği farklı bir yöntem izliyor. Ülkedeki otoyollarda, yüksek sıcaklıklarda stabilitesini koruyabilen, viskozitesi yüksek VG-30 ve VG-40 tipi daha sert bitümler kullanılıyor.

Buna ek olarak, Hindistan’daki asfalt karışımlarında daha büyük boyutlu agregalara (kırma taş) yer veriliyor. Bu yapısal formül, yolun yüksek ısı altında kalıcı olarak deforme olmasını engelliyor. Alınan bu teknik önlemler, Hindistan'daki yolların 45°C üzerindeki sıcaklıklarda dahi yapısal bütünlüğünü korumasını sağlıyor.