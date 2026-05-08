Olay, geçen yıl 31 Ağustos gecesi Toroslar ilçesinde meydana geldi. Başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak otomobille Mersin Şehir Hastanesi’ne götürülen Hiranur Aygar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aygar’ı hastaneye götüren erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark, ilk ifadesinde genç kızın araçta yalnız kaldığı sırada tabancayla kendisini vurduğunu öne sürdü.

Soruşturma sürecinde ifadeler çelişince Cinayet Büro Amirliği ekipleri üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şark, ikinci ifadesinde ise tabancayı boş zannederek şakalaşma sırasında kız arkadaşının alnına dayayıp ateş ettiğini, olayın ardından Aygar’ı önce ağaçlık bir alana bıraktıklarını, daha sonra yeniden araca alarak hastaneye götürdüklerini itiraf etti. Olay yerinde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Aygar’ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Mersin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanık Şark hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma”, diğer sanıklar hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından ceza talep edildi.

Davada karar duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, Aygar’ın anne ve babası ile avukatlar salonda hazır bulundu. Aile, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Son sözlerinde suçlamaları reddeden Şark tahliyesini isterken, diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, Şark’ın tutukluluk halinin devamına hükmederken, diğer iki sanığın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Aygar ailesi, yakınları ve avukatları adliye önünde açıklama yaparak karara tepki gösterdi ve itiraz edeceklerini bildirdi.