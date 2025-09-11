Olay, 27 Ağustos günü saat 02.00 sularında Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Uyandığında telefonunun çalındığını fark eden İsmet A., durumu polise bildirdi.
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan araştırmada, Ömer Kumak’ın hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Polis ekipleri, Kumak’ın Yüreğir ilçesindeki saklandığı adrese operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kumak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı