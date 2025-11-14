Gümrükte el konulan ve imha edilmesi gereken malları satmak için ayırdıkları ve bu iş için bir depo tuttukları ortaya çıkan İstanbul Çevre İl Müdür Yardımcısı Müzeyyen Yazıcı ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Müzeyyen Yazıcı'nın Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz’ın teyzesi olduğunun öğrenilmesiyle birlikte skandal Türkiye'nin gündemine otururken, Yılmaz yaptığı açıklamada teyzesi ile 30 yıldır görüşmediğini belirtti.

'MALLARI AKP'YE TESLİM ETTİM'

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre, Müzeyyen Yazıcı, Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda verdiği ifadede, “Ben gelen ürünleri AK Parti teşkilatında sosyal işlere verdim. Bunlar belediyelere resmi yazışmalarla gidiyordu” dedi.

Devletin el koyduğu malların AKP teşkilatına verildiğini iddia eden Yazıcı, kendisine yöneltilen suçlamaları ise reddetti.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltı kararının ardından Müzeyyen Yazıcı’nın evinde de arama yapıldı. Bu evde de çok sayıda sahte lüks saat, sahte lüks çanta ve diğer ürünler bulundu. İfadesi alınan diğer depo memurları da Müzeyyen Yazıcı’nın depoya gelip istediği ürünleri arabasına atıp götürdüğünü anlattı.

Operasyondaki en büyük yakalama ise Müzeyyen Yazıcı’nın oğlu Ahmet Yazıcı’ya açtırdığı depoda yapıldı. Kocaeli Gebze’deki depoda imha edilmiş gösterilen kamyonlar dolusu eşya bulundu. Soruşturmada Müzeyyen Yazıcı ve Ahmet Yazıcı’nın suç eşyalarını Suriyeli şüpheli Omar Baroudji vasıtasıyla Gebze’de piyasaya sürdükleri tespit edildi. Depoda ele geçirilen suç eşyalarının üzerinde soruşturma numarası, el koyma işlemini yapan kolluk kuvvetlerinin ismi bile vardı. Bu eşyaların büyük çoğunluğu tutanaklarda AKP’li belediyelere ihtiyaç sahiplerine verilmesi için teslim edilmiş görünüyordu. Ancak soruşturma şimdilik sahte tutanakla bu malları teslim almış görünen ve vurgunda rolü olduğu öne sürülen AKP’li belediyelere uzanmadı.

Depoda görevli iki memur ise ifadelerinde; müdürleri olan Müzeyyen Yazıcı’nın talimatlarına uyduklarını ve bu ürünlerin satıldığından haberlerinin olmadığını savundu. Bu memurların depodan mal çıkartarak sattığı yönünde bir tespit de yapılmadı. Bu memurların anlatımlarına göre; Müzeyyen Yazıcı, onlara belediyelere bu malların verildiğini söylüyordu. Belediyeden geldiği söylenen araçlara bu eşyaları yüklüyorlardı. Bu memurlar, “Biz eşyaların belediyeler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını sanıyorduk. Müzeyyen Yazıcı bize bu işlemlerden İl Müdür Yardımcısı’nın haberinin olduğunu söylüyordu” diye savunma yaptı.