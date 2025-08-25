TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer konuyu Meclis gündemine getirdi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından cevaplandırılması istemiyle önerge verdi.

‘NEYİN KARŞILIĞINDA’

Önergede, “Hırvat kaptan hangi şartlarla iade edilmiştir. Karşılığında takas yapıldığı belirtilen Türk iş insanı hakkında hangi suç iddiaları vardır” sorularını yöneltti.

Hırvatistan medyasının iddiasına göre, takas ile bu ülkede tutuklu Türk iş insanı Mustafa Yiğit Zeren iade edildi. İş insanı Zeren’in, Moskova Kredi Bankası’na 593 milyon dolar borcunu ödemediği ve bu nedenle Hırvatistan’da tutuklandığı iddia edilmişti.

16 Ağustos’ta yazdık

Rahip Brunson, Deniz Yücel ve Cemal Kaşıkçı olaylarını hatırlatan gizli takası SÖZCÜ, 16 Ağustos tarihinde, “Rehin petrolcüyü aldık, Hırvat kaptanı yolladık” manşetiyle Türkiye’ye duyurmuştu.