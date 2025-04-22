ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki sert atışmalar, hisse senedi tarafında düşüşleri tetiklerken, kripto para piyasalar tarafına olumlu yansıdı.

Trump, Powell’ın faiz indiriminde geç kaldığını savunarak sosyal medyada “erken faiz indirimi” çağrısını tekrarladı. Powell ise Trump’ın gümrük tarifelerinin enflasyon ve düşük büyümenin birleştiği “stagflasyon” riskini artırabileceğini dile getirdi. Trump’ın, Powell’ı görevden alma çağrısı da bu gerilime daha da hızlandırdı.

Küresel çapta yaşanan gelişmelerin etkisiyle hisse senetlerinde sert düşüşler görülürken, kripto paralar tarafında pozitif seyir yaşandı.

Dünü 85 bin 104 dolar ile 88 bin 490 dolar aralığında lider kripto para birimi Bitcoin günü 87 bin 516 dolardan tamamladı. Yeni günde öğlen seansında 12.29'da 88 bin 528 dolarda bulunuyor.

Altcoinler grubunda da yükselişlerin olduğu görülüyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum kripto paralardaki yükselişlerin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor.

Dünü bin 562 dolar ile bin 660 dolar aralığında geçiren Ethereum günü bin 580 dolardan tamamladı. Yeni günde aynı saat diliminde bin 626 dolarda yükselişinim sürdürüyor.