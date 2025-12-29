ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Darphane’nin çıkardığı ve borsada işlem gören altın sertifikasının fiyatının 99 TL’ye (gram karşılığı 9 bin 900 TL) ulaştığını belirtti.

‘GÜMÜŞ RİSKLİ’

Eryılmaz, “Sertifikadaki yükseliş, Borsa İstanbul’un önünü tıkıyor. Yatırımcılar altın ve gümüşteki ralliyi kaçırmak istemiyor. Borsada ise Noel tatiliyle işlem hacmi yarı yarı geriledi” değerlendirmesini yaptı. Filiz Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcıların ons altında 4 bin 550 doların üzerinde pozisyon açabileceğini belirterek “Altın tarafında, gümüşe kıyasla biraz daha pozitifim” yorumunu yaptı.

Gümüşteki rekorların teknik ve temel analizle açıklanamadığını söyleyerek yatırımcıları uyaran Eryılmaz, “Gümüş bir haftada yüzde 17, altın ise yüzde 4 yükseldi. Ons gümüş 79.3 doların üzerinde kalırsa, altın-gümüş rasyosu 57’nin altına inerse gümüş 90 dolara ulaşabilir. Manipülatif hareketler, faiz indirimi beklentileri, Noel tatili nedeniyle düşük likidite ve arz kısıtları bu hafta da gümüşü destekleyebilir. Ancak şu anda en riskli gruplar gümüş ve altın sertifikası” dedi.

Gramda 6 bin 200 TL kritik seviye

GRAM altın 6 bin 200 liranın üzerinde kaldığı sürece yükselişe devam edeceğini belirten Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Uzun vadeli yatırımcılar altınlarını kesinlikle satmamalı” tavsiyesini verdi.