Şirketin 2025 yılına yönelik mali raporunda yaptığı reklam harcamaları dikkat çekti. 2020 yılında reklam ve tanıtım için 561 milyon lira ayıran şirket, 2025’te yüzde 1108 artışla 6.9 milyar lira harcadı. 2025 yılı 1 Ocak-31 Aralık dönemini kapsayan rapor, THY’nin reklam için yaptığı fahiş harcamalar ile yöneticilerine sağladığı maddi menfaatin büyüklüğünün 2025 yılında da devam ettiğini ortaya koydu.

702 MİLYON LİRA

Kurum, 2025’te dışarıdan aldığı müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri için 1 milyar 366 milyon lira ödedi. Birgün gazetesinin haberine göre THY’nin 12 aylık hesap döneminde, grupta görev alan yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödediği para da mali raporla gözler önüne serildi. Rapora göre, 2024 yılında 633 milyon lira olan THY yöneticilerine sağlanan maddi menfaat tutarı, 2025 yılında 702 milyon liraya yükseldi.

Öte yandan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, uçak kiralama (leasing) sektörüne girmeyi değerlendirdiklerini de duyurdu.

AKP’li yöneticiler görevde

THY’nin 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar kapsamında kurumun yönetiminde büyük değişiklikler yaşandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi eski Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile Fatmanur Altun’un THY Yönetim Kurulu’nda sona eren görevleri uzatılmadı. Eski AKP Gençlik Kolları Başkanı, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Melih Şükrü Ecertaş ise yönetim kurulunda görevine devam etti.