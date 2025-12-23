Hisseler ucuz olmasına rağmen Borsa İstanbul’u yukarı taşıyacak ölçekte yabancı yatırımcı ilgisi bu yıl da oluşmadı. Üstelik 2025, yalnızca yabancıların değil, yerli yatırımcıların da hisse senedi piyasasından uzaklaştığı bir yıl olarak öne çıktı.

Uzmanlara göre sorun ucuzluk ya da pahalılık değil. Bundan 12 yıl önce BIST 100 endeksi dolar bazlı tarihi zirvesini 510 dolara taşırken, bugün yaklaşık 264 dolarla neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Yabancı yatırımcının gelmemesinin temel nedeni fiyatlar değil, belirsizlik. Sürekli değişen gündem, artan riskler ve “yarın ne olacak” endişesi yatırımcıyı borsadan uzak tutuyor. Her sabaha yeni bir gelişmeyle uyanılan bir ortamda, uzun vadeli yatırım iştahının oluşması zorlaşıyor.

Borsa İstanbul BİST100 endeksi 11 bin puanın hafif üzerinde 2024 sonuna göre ise sadece yüzde 15.14 yükselişte. Bu 2025 sonu için yüzde 31 seviyesinde kapatması beklenen enflasyondan arındırıldığında yatırımcısının yüzde 12.21 reel kayıp yaşadığını gösteriyor.

MARTTA KAÇIŞ BAŞLADI

Mart ayının ortasına kadar hem politika faizinde indirimler sürdü hem borsa endekslerinde yükseliş sürdü ama 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun başlamasıyla borsadan kaçış başladı. Yabancı ise ilk terk eden oldu. Yabancı yatırımcılar yılın ilk iki ayında net alıcı konumundayken mart ayında çıkışa geçti, izleyen altı ay boyunca yeniden alım yaptı. En güçlü yabancı girişi haziran ayında görülürken, kasım ayında yabancı yatırımcı yeniden net satış tarafında yer aldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre BİST100 endeksi yatırımcısına reel olarak kaybettirdiği gibi hisse senedi yatırımcı sayısı da 2024 sonuna göre 410 bin düşüşle 21 Aralık itibarıyla 6.47 milyona geriledi.

1.6 milyar $ girişe karşın yabancı payı tarihi düşük seviyede

Yılın başından bu yana yabancılar hisse senetlerinde 1 milyar 603 milyon dolarlık net alım yaptı. Hisse tarafındaki bu alımlar, 2021’den bu yana görülen en yüksek yabancı ilgisine işaret etse de borsadaki yabancı ağırlığı hâlâ geçmiş yılların oldukça gerisinde bulunuyor. 2023’te yüzde 70’in üzerinde olan borsadaki yabancı payı, yıl boyunca yapılan alımlara karşın aralık ayı itibarıyla yüzde 36.14’e gerilerken, hisse senedi adedi bazındaki payı yüzde 15.57 ile tarihi düşük seviyelerde kaldı.