1963 yılında kurulan ve 63 yıldır sektörde hizmet veren Lithotype Company Inc., finansal zorlukları aşamayınca yeniden yapılandırma sürecine girdi. Şirket, 6 Şubat 2026 tarihinde Kuzey Illinois İflas Mahkemesi’ne resmi başvurusunu yaparak yasal süreci başlattı.

BORÇ YÜKÜ VARLIKLARININ KAT KAT ÜSTÜNDE

Mahkemeye sunulan belgeler, dev firmanın içine düştüğü ekonomik dar boğazın boyutlarını gözler önüne serdi. Illinois merkezli şirket, varlıklarının 1 ila 10 milyon dolar arasında olduğunu bildirirken, borçlarının 10 ila 50 milyon dolar seviyesine ulaştığını beyan etti.

İflas koruma başvurusu, şirketin kepenk kapatması anlamına gelmiyor. Lithotype, bu süreçle birlikte borçlarını yeniden yapılandırmayı ve faaliyetlerini tamamen sonlandırmak yerine işine devam etmeyi amaçlıyor.

ESNEK AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİNDENDİ

Gıda, içecek ve kozmetik sektörleri için yüksek kaliteli esnek ambalaj çözümleri üreten Lithotype, özellikle gıda güvenliği sertifikalarıyla tanınan bir tedarikçi konumundaydı. Şirket; baskılı rulolar ve yüksek bariyerli ambalajlar gibi katma değerli ürünlerin üretimini gerçekleştiriyordu.

Ancak artan hammadde maliyetleri, yükselen üretim giderleri ve zorlayıcı genel ekonomik koşullar, şirketin nakit akışı üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Bu baskı, yarım asrı deviren ambalaj devini iflas koruma masasına sürükleyen temel neden olarak değerlendiriliyor.