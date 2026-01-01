Türkiye'de bir kanal daha yayın hayatını sonlandırdı.
Yaklaşık 20 yıl önce yayın hayatına başlayan History Channel, 31 Aralık 2025’teki son yayınının ardından yayınlarını durdurdu.
Kanal ekranlarında yer alan mesajda, kendilerini izleyen izleyicilere teşekkür edildi.
2006'DA YAYIN HAYATINA BAŞLAMIŞTI
Türkiye’de ilk kez 2006'da yayına başlayan kanal; tarih, belgesel ve araştırma programlarıyla geniş bir izleyici kitlesi edinmişti.
Antik uygarlıklardan dünya savaşlarına, Osmanlı tarihinden modern döneme uzanan içerikleriyle belgesel yayıncılığında öne çıkan adreslerden biri olarak biliniyordu.