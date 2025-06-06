Araştırma, Covid-19 aşılarıyla bilinen mRNA teknolojisine dayanıyor. Bilim insanları, özel olarak tasarlanmış yağ kapsüllerine (LNP X) yerleştirilen mRNA’yı, HIV’in saklandığı beyaz kan hücrelerine ulaştırdı. Bu mRNA, hücrelere virüsü açığa çıkarmaları için sinyal gönderiyor. Daha önce bu hücrelerin nanoparçacıkları kabul etmediği biliniyordu, ancak yeni nesil LNP X tasarımı bu engeli aştı.

'HEPİMİZİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ'

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Paula Cevaal, “Bu hücrelere mRNA ulaştırmak imkansız gibiydi. Elde ettiğimiz sonuçlar hepimizi şaşkına çevirdi” dedi. Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Michael Roche ise yöntemin yalnızca HIV değil, kanser gibi diğer hastalıklarda da kullanılabileceğini belirtti.

'EN BÜYÜK İLERLEME'

Francis Crick Enstitüsü’nden Dr. Jonathan Stoye, bu buluşu “HIV’i saklandığı yerden çıkarmada şimdiye kadarki en büyük ilerleme” olarak nitelendirdi. Ancak Stoye, virüsün tamamen yok edilmesi için rezervuarın tamamının mı, yoksa bir kısmının mı hedeflenmesi gerektiği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü’nden Prof. Tomas Hanke ise yöntemin önemine dikkat çekerken, “Vücuttaki tüm HIV rezervuarlarına ulaşmak şu an için bir hayal” uyarısında bulundu.

Laboratuvar ortamında HIV pozitif bireylerden alınan hücreler üzerinde yapılan çalışma, henüz gerçek hastalarda test edilmedi. Önümüzdeki süreçte hayvan deneyleri ve güvenlik-etkinlik çalışmalarının yapılması gerekiyor, bu da yılları bulabilir.

Yine de bu çalışma, HIV’in kalıcı tedavisine yönelik en somut bilimsel ilerlemelerden biri olarak görülüyor.