Kurban Bayramı tatilinde yeni nesil radar cihazları ile yüz binlerce ceza yazan İçişleri Bakanlığı, tartışmalara neden oldu.

Yılın ilk 4 ayında trafik cezalarından 53,5 milyar TL gelir elde edilirken, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte kullanılan yapay zeka destekli radar cihazları milyonlarca vatandaşı isyan ettirdi.

Hız sınırı gerekçesiyle kesinle cezaları saniyeler içerisinde e-Devlet sistemine yükleyen uygulama, bir saat içerisinde aynı plakaya onlarca farklı ceza çıktı.

O LEVHALAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Birçok otoyolda hız sınırının 70, 50 ve 30 KM'ye hızlıca düştüğünü ve ani hız düşüşlerinin olduğu bölümlerde sürücülerin kolaylıkla tespit edemeyeceği radarlara yer verildi. Art arda kesilen cezalara sürücüler ses yükseltirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama geldi.

Yerlikaya, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, karayollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek" dedi.

"AMACIMIZ CEZAİ İŞLEM DEĞİL"

Trafik denetimlerine vurgu yapan Yerlikaya, "Yol kontrollerimizde, radar uygulamalarımızda amacımız; her zaman söylediğimiz gibi, cezai işlem uygulamak değil, bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Çünkü trafikte kaybettiğimiz her bir can, bir evladın yetim kalması; bir annenin bağrının yanmasıdır. Trafik kurallarına uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bayram demeden, gece gündüz demeden denetimleri aksatmayan; sabırla, güler yüzle, fedakârca çalışan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızı, sahada süreci bizzat yöneten Valilerimizi ve kaymakamlarımızı tebrik ediyorum" dedi.