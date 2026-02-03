Yasal hız sınırının aşılması halinde karşı karşıya kalınan radar cezaları, son yıllarda katlanarak artmış durumda.

Birçok vatandaş, bu durumun iktidar tarafından suistimal edildiğine ve bir çeşit 'para kazanma' aracı haline getirildiğine isyan ederken, İzmir Menemen Sulh Ceza Hakimliği, kesilen para cezalarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.

MAHKEMEDEN 'RADAR CEZALARI' İÇİN EMSAL KARAR

Özellikle okul tatillerinde ve bayramlarda şehir dışına yapılan seyahatlerin artması, varılacak noktaya daha erken ulaşmak isteyen sürücülerin hız sınırında seyir izlemesine yol açıyor. Sınırda giden sürücüler bazı durumlarda belirlenen limitlerin üzerine çıkarken, bu durumlarda kesilen trafik cezalarına ilişkin mahkemeden emsal nitelikte bir karar geldi.

İzmir Menemen Sulh Ceza Hakimliği, trafikte hız sınırını 3 kilometre geçtiği gerekçesiyle idari para cezası uygulanan avukat Oğuzhan Bizkevelci''nin (29) itirazını haklı buldu. Hakimlik, hız ölçen radar cihazlarında da yüzde 2 oranında hata payı olabileceğine karar verdi.

BU CEZALARIN HEPSİ İPTAL EDİLECEK

Avukat Oğuzhan Bizkevelci'ye 120 kilometre hız sınırı olan yolda 135 kilometre hızla gittiği ve yüzde 10 tolerans sınırını 3 kilometre aştığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Bizkevelci, konuyu yargıya taşıyıp, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal talebinde bulundu.

İtirazı değerlendiren Menemen Sulh Ceza Hakimliği, somut olayda hız sınırı aşıldığının radar cihazıyla tespit edildiğini, hız sınırı aşımının tolerans sınırlarının 3 kilometre üzerinde olduğuna vurgu yaptı. Hakimlik, ''Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği'' 7''nci maddesinde hız tespit donanımlarına ilişkin maksimum izin verilebilir hata değerlerinin +/- yüzde 2 olarak uygulanabileceğinin altını çizdi.

Tüm bu verilere rağmen mahkeme, sürpriz bir şekilde kararı iptal etti. Radar cezasının iptal edilmesinde gerekçe olarak ise şu ifadeler yer aldı.

CEZA HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Hakimlik, somut olayda hız sınırının yüzde 10 toleransla 132 kilometre, yüzde 2 aşımla 135 kilometre olduğunu, ancak trafik, yol, hava ve hata koşullarının etkisi birlikte değerlendirildiğinde itiraz edenin itirazında haklı olduğu anlaşıldığına vurgu yaptı. Tüm bunlar ışığında Menemen Sulh Ceza Hakimliği, idari para cezasının hukuka aykırı olduğuna kanaat getirdi ve kaldırılmasına kesin olarak karar verdi.

"TÜM DAVALAR İÇİN EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYACAK"

Kararı değerlendiren avukat Oğuzhan Bizkevelci, "Yaptığım itirazlar neticesinde Menemen Sulh Ceza Hakimliği, hız ölçen cihazlarda yanılma payı olabileceğine karar verip yazılan cezayı iptal etti. Bu karara göre bu tür davalarda yüzde 2 hata payı koyulması gerektiğine hükmedildi. Kararın emsal niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Bu tarz durumları yaşayan vatandaşlar olayı yargıya taşıyıp haklarını arayabilirler" ifadelerini kullandı.