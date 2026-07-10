Avrupa Komisyonu, yol güvenliğini artırmak amacıyla yeni araçlara hız sınırlayıcı uydu cihazlarının takılmasını gündemine aldı. Değerlendirme aşasındaki bu reform, yörüngedeki uydular aracılığıyla araçların konumunu anlık olarak belirliyor. Araç düşük hız limitli bir bölgeye girdiğinde, sistem motor gücüne müdahale ederek hızı otomatik olarak düşürecek.

UYDU DESTEKLİ OTOMATİK HIZ SINIRLAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Geliştirilen sistem, konum belirleme süreçlerinde yalnızca GPS verilerine bağımlı kalmayıp 5G telefon sinyallerini de kullanıyor. Araçlar, dijital haritalar üzerinden hız limitlerini algılarken, özel kameralar yardımıyla trafik levhalarını da eş zamanlı tarıyor.

2030 YILINDA ZORUNLU OLABİLİR

Sürücüler acil durumlarda hız sınırını geçici olarak aşabiliyor ancak mekanizma bu duruma sadece kısa süreliğine izin veriyor. Bu kontrol cihazlarının, otomotiv sektöründe 2030 yılından itibaren tamamen zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor.

YENİ SİSTEMİN GÜVENİLİRLİĞİ HAKKINDA NELER SÖYLENİYOR?

Güvenlik organizasyonları, hız kaynaklı ölümcül kazaların bu teknoloji sayesinde beşte bir oranında azalacağını öngörüyor. Buna karşın sistemin siber saldırılara açıklığı ve yanlış hız algılama hataları nedeniyle ani yavaşlama kazalarına yol açabileceği vurgulandı.

Araştırmalar, mevcut akıllı hız asistanlarının limit değişimlerini dört vakadan birinde tespit edemediğini gösteriyor. Avrupa Komisyonu yetkilileri, uzmanlarla yürütülen bu görüşmelerin henüz keşif amaçlı ve erken aşamada olduğunu ifade ediyor.